Déparaffineur RM 36 PressurePro de Kärcher pour une préparation optimale des tâches de peinture, d'apprêt et de revêtement. Même à faible dosage, ce détergent à base de solvant assure une élimination fiable des cires de paraffinage, des pellicules de cire protectrices ainsi que des graisses, des huiles, des lubrifiants, des résines, des souillures minérales et des adhésifs. Exempt d'hydrocarbures halogénés, facile à rincer et parfait pour l'application à l'aide de nettoyeurs haute pression, le déparaffineur RM 36 PressurePro est idéal pour l'utilisation dans l'industrie, les commerces et l'artisanat.