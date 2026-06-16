Déparaffineur PressurePro RM 36, 20l
Agent de déparaffinage, dissout les pellicules de cire protectrices et les résidus gras sur les surfaces peintes, sans endommager le matériau. Idéal pour l'application à l'aide de nettoyeurs haute pression et exempt d'hydrocarbures halogénés.
Déparaffineur RM 36 PressurePro de Kärcher pour une préparation optimale des tâches de peinture, d'apprêt et de revêtement. Même à faible dosage, ce détergent à base de solvant assure une élimination fiable des cires de paraffinage, des pellicules de cire protectrices ainsi que des graisses, des huiles, des lubrifiants, des résines, des souillures minérales et des adhésifs. Exempt d'hydrocarbures halogénés, facile à rincer et parfait pour l'application à l'aide de nettoyeurs haute pression, le déparaffineur RM 36 PressurePro est idéal pour l'utilisation dans l'industrie, les commerces et l'artisanat.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|16
|Poids emballage inclus (kg)
|18,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|255 x 230 x 400
Propriétés
- Agent de déparaffinage efficace
- Dissout les couches de protection contenant de la cire ou de la paraffine
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Respectueux des matériaux
- Exempt d'hydrocarbures halogénés
- Sans NTA
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301 EN CAS D'INGESTION:
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331 Ne PAS faire vomir.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- EUH 066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Retire la cire des véhicules
- Nettoyage de pièces
- Dégraissage des surfaces
- Lavage de véhicules