Détergent à mousse PressurePro RM 838 direct, 3l
Permet un lavage de véhicules sans contact. Élimine aisément même les dépôts d'huile et de graisse importants, les résidus d'insectes ainsi que la saleté agressive provenant de la route, sans risque pour la peinture.
Pour une application facile, directe et sans contact à l'aide de lances à mousse sans mélange préalable : le détergent moussant RM 838 direct PressurePro de Kärcher. Ce détergent exempt de silicone forme une mousse alcaline microporeuse, volumineuse et persistante, y compris sur les surfaces verticales. Les huiles, les graisses, les résidus d'insectes, les fientes d'oiseaux, la saleté de la route et même les salissures très adhérentes issues de l'agriculture sont ainsi éliminées de manière fiable de tout type de véhicule. Qu'il s'agisse de voitures, de poids lourds, d'engins et de machines dans les exploitations agricoles ou encore d'engins de voirie : grâce à la mousse adhérente, aucun outil mécanique tel qu'une brosse n'est requis, ce qui évite les micro-rayures sur les surfaces peintes. Le temps d'action rapide du détergent moussant RM 838 direct PressurePro accélère en outre considérablement l'ensemble du nettoyage manuel de véhicules.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|3
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|12
|Poids (kg)
|3,1
|Poids emballage inclus (kg)
|3,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|153 x 115 x 240
Propriétés
- Nettoyant moussant puissant pour le lavage de véhicules sans contact
- Dissout les salissures de type huile et graisse, ainsi que la suie, la résine, les restes d'insectes et la boue
- Performance de nettoyage améliorée grâce à des microcristaux intégrés
- Particulièrement efficace grâce à sa mousse microporeuse, volumineuse et persistante
- Le nettoyage sans brosse empêche la formation de micro-rayures
- Très respectueux de la peinture, des baguettes et des jantes en aluminium
- Rendement élevé
- Très bref temps d'action
- Parfum de fraîcheur agréable
- Conforme à la norme VDA
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- Z 20 Contient Limonene. Peut produire une réaction allergique.
Vidéos
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