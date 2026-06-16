Pour une application facile, directe et sans contact à l'aide de lances à mousse sans mélange préalable : le détergent moussant RM 838 direct PressurePro de Kärcher. Ce détergent exempt de silicone forme une mousse alcaline microporeuse, volumineuse et persistante, y compris sur les surfaces verticales. Les huiles, les graisses, les résidus d'insectes, les fientes d'oiseaux, la saleté de la route et même les salissures très adhérentes issues de l'agriculture sont ainsi éliminées de manière fiable de tout type de véhicule. Qu'il s'agisse de voitures, de poids lourds, d'engins et de machines dans les exploitations agricoles ou encore d'engins de voirie : grâce à la mousse adhérente, aucun outil mécanique tel qu'une brosse n'est requis, ce qui évite les micro-rayures sur les surfaces peintes. Le temps d'action rapide du détergent moussant RM 838 direct PressurePro accélère en outre considérablement l'ensemble du nettoyage manuel de véhicules.