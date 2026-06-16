Détergent actif naturel RM 82N de Kärcher, polyvalent, élimine les huiles, les graisses et les souillures organiques, s’utilise avec les nettoyeurs haute pression. Listé dans la liste des intrants pour la production biologique en Allemagne (FiBL), ce nettoyant alcalin est constitué à plus de 99 % d’ingrédients naturels. Les tensioactifs qu’il contient sont notamment extraits du son de blé et du maïs, et sont entièrement biodégradables. Que ce soit dans l’agriculture (bio) ou dans le secteur des transports, dans l’industrie agroalimentaire, sur les chantiers ou dans les ateliers – partout où il s’agit de nettoyer des machines, des véhicules, des tracteurs, des caisses, des fûts, des chambres froides, des sols ou même des bâches et des convoyeurs à bande, ce nettoyant actif durable et naturel convainc par son pouvoir nettoyant extrêmement élevé. Il est exempt de silicones, de parfums et de colorants, facile à séparer et remarquablement doux pour les matériaux – grâce à la protection anticorrosion qu’il contient, il convient même aux métaux et aux surfaces peintes. Pour ce faire, PressurePro a développé un nettoyant actif naturel alcalin RM 82N au pouvoir nettoyant élevé dès les basses températures de l’eau et peut être utilisé avec des nettoyeurs haute pression à eau chaude jusqu’à 90 °C.