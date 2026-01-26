Détergent actif PressurePro, acide RM 25, 10l
Détergent acide pour nettoyage haute pression en profondeur, destiné au secteur sanitaire et à l'industrie agroalimentaire. Élimine les dépôts de calcaire, rouille, tartre, graisse et albumine.
Grâce à son large spectre d'utilisation, le détergent actif acide PressurePro RM 25 de Kärcher offre de nombreuses possibilités d'application pour le nettoyage en profondeur avec des nettoyeurs haute pression. Ce détergent élimine efficacement les dépôts de calcaire, rouille, tartre, graisse et albumine. Il convient ainsi parfaitement pour le nettoyage intérieur de réservoirs dans le secteur alimentaire, le nettoyage en profondeur des entrepôts frigorifiques et des chambres froides ainsi que des sanitaires, par exemple dans les piscines, ou des toilettes publiques des stations-services, des aéroports ou des gares. Les salles de traite en agriculture sont également nettoyées par cette puissante combinaison d'agents tensioactifs actifs, d'acide phosphorique et d'acide chlorhydrique ainsi que d'une protection efficace contre la corrosion des métaux. Le détergent actif PressurePro RM 25 se dose en outre avec parcimonie, ce qui permet de réduire les coûts de consommables de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|0,2
|Poids (kg)
|10,9
|Poids emballage inclus (kg)
|11,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 188 x 307
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HWE 860
- HWE 13/21-42kW
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de conteneurs
- Laiteries
- Sanitaires
- Containers alimentaires