Grâce à son large spectre d'utilisation, le détergent actif acide PressurePro RM 25 de Kärcher offre de nombreuses possibilités d'application pour le nettoyage en profondeur avec des nettoyeurs haute pression. Ce détergent élimine efficacement les dépôts de calcaire, rouille, tartre, graisse et albumine. Il convient ainsi parfaitement pour le nettoyage intérieur de réservoirs dans le secteur alimentaire, le nettoyage en profondeur des entrepôts frigorifiques et des chambres froides ainsi que des sanitaires, par exemple dans les piscines, ou des toilettes publiques des stations-services, des aéroports ou des gares. Les salles de traite en agriculture sont également nettoyées par cette puissante combinaison d'agents tensioactifs actifs, d'acide phosphorique et d'acide chlorhydrique ainsi que d'une protection efficace contre la corrosion des métaux. Le détergent actif PressurePro RM 25 se dose en outre avec parcimonie, ce qui permet de réduire les coûts de consommables de nettoyage.