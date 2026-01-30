Le détergent actif neutre PressurePro RM 55 de Kärcher est un détergent universel à base de tensioactifs, sans silicone et favorisant l'action du séparateur d'huile, spécialement conçu pour les applications haute pression à eau froide. Il élimine parfaitement les huiles, graisses, protéines ainsi que le pollen, les résidus d'insectes et diverses souillures de pollution. Il est parfaitement adapté aux surfaces sensibles aux produits alcalins comme l'aluminium, les matières plastiques et les surfaces peintes. Ce détergent actif est ainsi utilisable à la fois comme détergent pour façades et pour le nettoyage des surfaces de travail, appareils, chambres froides et convoyeurs à bande dans l'industrie agroalimentaire. Non agressif pour les matériaux, il est également apprécié pour le nettoyage des cabines d'attente et abris fumeurs des arrêts de bus, des gares et des aéroports ainsi que du mobilier en plastique pour la restauration extérieure.