Détergent actif PressurePro, neutre RM 55, 2.5l
Détergent actif universel pour nettoyeur haute pression et l'élimination des souillures de graisse, d'huile et de pollution ainsi que des résidus d'insectes sur les façades et surfaces délicates.
Le détergent actif neutre PressurePro RM 55 de Kärcher est un détergent universel à base de tensioactifs, sans silicone et favorisant l'action du séparateur d'huile, spécialement conçu pour les applications haute pression à eau froide. Il élimine parfaitement les huiles, graisses, protéines ainsi que le pollen, les résidus d'insectes et diverses souillures de pollution. Il est parfaitement adapté aux surfaces sensibles aux produits alcalins comme l'aluminium, les matières plastiques et les surfaces peintes. Ce détergent actif est ainsi utilisable à la fois comme détergent pour façades et pour le nettoyage des surfaces de travail, appareils, chambres froides et convoyeurs à bande dans l'industrie agroalimentaire. Non agressif pour les matériaux, il est également apprécié pour le nettoyage des cabines d'attente et abris fumeurs des arrêts de bus, des gares et des aéroports ainsi que du mobilier en plastique pour la restauration extérieure.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|2,5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|4
|pH
|10
|Poids (kg)
|2,5
|Poids emballage inclus (kg)
|2,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|129 x 127 x 300
Propriétés
- Détergent haute pression universel
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Excellentes propriétés de nettoyage, notamment à l'eau froide
- Respectueux des matériaux
- Parfum de fraîcheur agréable
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans silicone
- Conçu pour les surfaces sensibles aux produits alcalins (p. ex. aluminium)
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Nettoyage de pièces
- Nettoyage de façades
- Surfaces textiles