Détergent actif PressurePro RM 81, alcalin, 1000l

Détergent concentré haute pression pour un nettoyage actif et sans risque pour les matériaux destiné aux souillures huileuses, grasses et minérales importantes. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et le nettoyage des moteurs de véhicules. Sans NTA.

Avec le détergent actif PressurePro RM 81 alcalin, sans silicone et favorisant l'action du séparateur d'huile, Kärcher propose un détergent haute pression quasiment universel pour de multiples applications possibles. Il convient tant pour le lavage de véhicules et de moteurs ou de bâches dans l'industrie automobile que pour le nettoyage des machines agricoles. L'industrie agroalimentaire bénéficie également de cette formulation hautement concentrée et sans danger pour les matériaux, qui élimine sans effort les souillures tenaces d'huile, de graisse, de sucres et de protéines. Sa puissance de nettoyage assure l'hygiène des surfaces, convoyeurs à bande, caisses, réservoirs, fûts, chambres froides des cuisines industrielles, boucheries et abattoirs. En outre, le détergent actif PressurePro RM 81, alcalin est également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude et peut être utilisé en mode vapeur jusqu'à une température de 150 °C.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1000
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 12
Poids emballage inclus (kg) 1142
Détergent actif PressurePro RM 81, alcalin, 1000l
Détergent actif PressurePro RM 81, alcalin, 1000l
Détergent actif PressurePro RM 81, alcalin, 1000l
Détergent actif PressurePro RM 81, alcalin, 1000l
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Nettoyage de pièces
  • Dégraissage des surfaces
  • Nettoyage de bâche
  • Nettoyage des sols et surfaces