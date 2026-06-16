Extrêmement puissant, adapté aussi bien au nettoyage manuel qu'au nettoyage mécanique et idéal pour les applications dans les entreprises de transformation des aliments ainsi que dans l'industrie agroalimentaire : dissolvant de graisse et de protéines PressurePro RM 731 de Kärcher. Ce nettoyant pour cuisine élimine efficacement et en douceur les résidus de graisse et de protéines animales ou végétales sur pratiquement toutes les surfaces, par exemple dans les boucheries, les charcuteries, les boulangeries ou les cuisines industrielles. Les surfaces en acier inoxydable et en plastique sont débarrassées des graisses et des protéines avec autant d'efficacité que les sols et les murs carrelés, les chambres froides, les machines et les appareils comme les hottes aspirantes et les tapis roulants. Même les ustensiles très sales comme les broches de barbecue et de fumage sont parfaitement nettoyés. Le dissolvant de graisse et de protéines PressurePro RM 731 est exempt de parfums et de colorants, efficace à toutes les températures et se rince sans laisser de résidus.