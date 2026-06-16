Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731, 5l
Élimine même les traces les plus tenaces de graisse, de protéines, d'huile et de suie, sur les sols, les plans de travail, les machines, etc. (convient particulièrement au secteur agroalimentaire). Simple d'utilisation et respectueux des matériaux. Se nettoie sans laisser de traces.
Extrêmement puissant, adapté aussi bien au nettoyage manuel qu'au nettoyage mécanique et idéal pour les applications dans les entreprises de transformation des aliments ainsi que dans l'industrie agroalimentaire : dissolvant de graisse et de protéines PressurePro RM 731 de Kärcher. Ce nettoyant pour cuisine élimine efficacement et en douceur les résidus de graisse et de protéines animales ou végétales sur pratiquement toutes les surfaces, par exemple dans les boucheries, les charcuteries, les boulangeries ou les cuisines industrielles. Les surfaces en acier inoxydable et en plastique sont débarrassées des graisses et des protéines avec autant d'efficacité que les sols et les murs carrelés, les chambres froides, les machines et les appareils comme les hottes aspirantes et les tapis roulants. Même les ustensiles très sales comme les broches de barbecue et de fumage sont parfaitement nettoyés. Le dissolvant de graisse et de protéines PressurePro RM 731 est exempt de parfums et de colorants, efficace à toutes les températures et se rince sans laisser de résidus.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids (kg)
|5,5
|Poids emballage inclus (kg)
|5,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|190 x 140 x 250
Propriétés
- Détergent haute pression efficace
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Convient au nettoyage des surfaces en acier inoxydable et en céramique
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Se rince sans laisser de résidus
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Vidéos
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