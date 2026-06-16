Mousse de nettoyage PressurePro, alcaline RM 91 Agri, 10l
Ce détergent moussant offre d'excellentes propriétés dégraissantes et permet d'éliminer sans effort les souillures organiques comme le fumier et la saleté. Idéal pour le nettoyage des poulaillers, des porcheries, des étables à bovins et des salles de traite.
Grâce à une formule spéciale aux propriétés renforçatrices de mousse, le détergent moussant alcalin PressurePro RM 91 Agri constitue la solution parfaite pour un nettoyage en profondeur des porcheries, des étables à bovins, des poulaillers et des salles de traite. Les propriétés adhésives uniques de la mousse permettent des temps de contact et d'action particulièrement longs, y compris sur les surfaces verticales, et par conséquent des résultats de nettoyage encore meilleurs. Les souillures organiques telles que les résidus de fourrage et les déjections animales ainsi que d'autres saletés sont intégralement éliminées, sans risque pour les aménagements des étables et les surfaces. En cas d'adhérences particulièrement tenaces, Kärcher recommande l'utilisation préalable du produit de trempage PressurePro RM 92 Agri.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids emballage inclus (kg)
|11,2
Propriétés
- Possède d'excellentes propriétés dégraissantes et permet une élimination on ne peut plus simple des substances organiques telles que le fumier, la crasse et les résidus de fourrage
- Entièrement biodégradable
- N'agresse pas les aménagements des étables (inhibiteurs de corrosion)
- Pas d'effet négatif sur le canal d'évacuation de lisier et les installations de méthanisation
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
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