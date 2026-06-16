Grâce à une formule spéciale aux propriétés renforçatrices de mousse, le détergent moussant alcalin PressurePro RM 91 Agri constitue la solution parfaite pour un nettoyage en profondeur des porcheries, des étables à bovins, des poulaillers et des salles de traite. Les propriétés adhésives uniques de la mousse permettent des temps de contact et d'action particulièrement longs, y compris sur les surfaces verticales, et par conséquent des résultats de nettoyage encore meilleurs. Les souillures organiques telles que les résidus de fourrage et les déjections animales ainsi que d'autres saletés sont intégralement éliminées, sans risque pour les aménagements des étables et les surfaces. En cas d'adhérences particulièrement tenaces, Kärcher recommande l'utilisation préalable du produit de trempage PressurePro RM 92 Agri.