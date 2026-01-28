Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 10l

Ce puissant nettoyant en profondeur élimine efficacement les souillures les plus tenaces comme l'huile, la graisse, la suie, les taches de sang et de protéines. Peu moussant. Particulièrement adapté au nettoyage mécanisé des sols et au traitement à l'aide de nettoyeurs de surfaces.

Nettoyant en profondeur intensif PressurePro RM 750 polyvalent, à formule peu moussante, à utiliser avec des nettoyeurs haute pression et des nettoyeurs de surfaces ainsi qu'avec des autolaveuses aspirantes. Ce puissant détergent est spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées de la production et de l'industrie – notamment l'industrie agroalimentaire et les cuisines industrielles. Il élimine les salissures et résidus tenaces typiques comme l'huile, la graisse, la suie, les protéines, les jus de fruits, le vin ou la bière sur les surfaces. Il se prête également parfaitement au nettoyage en profondeur des sols industriels fortement encrassés. Ce détergent industriel haute concentration se dose avec parcimonie et est particulièrement économique. Si besoin, il peut également être utilisé pour le nettoyage manuel.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13,7
Poids (kg) 11,1
Poids emballage inclus (kg) 11,8
Dimensions (L × l × h) (mm) 290 x 190 x 230
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Nettoyage de pièces
  • Nettoyage des sols
  • Dégraissage des surfaces
