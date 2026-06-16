Nettoyeur TankPro, RM 875 alcalin, 20l
Détergent alcalin pour l'intérieur de réservoirs destiné à une élimination en profondeur des salissures importantes de type huile et graisse dans les cuves, les silos, les conteneurs ou autres. Produit faiblement moussant, puissant et respectueux des matériaux.
Détergent TankPro RM 875 de Kärcher, alcalin (pH 13) et faiblement moussant, à utiliser avec les pulvérisateurs manuels, les nettoyeurs haute pression et dans les stations de nettoyage pour le nettoyage intérieur de réservoirs dans les industries logistique, chimique et agroalimentaire. Ce détergent performant assure une élimination puissante et efficace des résidus alimentaires tels que le sucre, le jaune d'œuf, les huiles, les graisses ou le chocolat, et ce, de façon particulièrement respectueuse des matériaux grâce à des inhibiteurs de corrosion, y compris sur les surfaces en acier inoxydable et en aluminium. Sans parfums ni colorants et stable jusqu'à une température d'utilisation de 90 °C, le détergent TankPro RM 875 est le choix idéal pour un nettoyage intérieur et extérieur efficace des camions-citernes, des silos ainsi que des conteneurs ISO et convient également à l'utilisation sur les surfaces en contact avec des produits alimentaires.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids emballage inclus (kg)
|23,4
Propriétés
- Détergent alcalin puissant pour les systèmes de nettoyage intérieur de réservoirs
- Détachant actif pour une élimination efficace des résidus alimentaires
- Dissout efficacement les résidus alimentaires tels que le sucre, le jaune d'œuf, les huiles, les graisses et le chocolat
- Avec inhibiteurs de corrosion pour un nettoyage en douceur de l'acier inoxydable et de l'aluminium
- Sans colorant ni parfum
- Utilisable sur les surfaces en contact avec des produits alimentaires
- Stable en température lors d'utilisation jusqu'à 90 °C
- Faiblement moussant
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Camions-citernes
- Silos
- Grands récipients pour vrac (GRV)
- Conteneurs ISO