Détergent TankPro RM 875 de Kärcher, alcalin (pH 13) et faiblement moussant, à utiliser avec les pulvérisateurs manuels, les nettoyeurs haute pression et dans les stations de nettoyage pour le nettoyage intérieur de réservoirs dans les industries logistique, chimique et agroalimentaire. Ce détergent performant assure une élimination puissante et efficace des résidus alimentaires tels que le sucre, le jaune d'œuf, les huiles, les graisses ou le chocolat, et ce, de façon particulièrement respectueuse des matériaux grâce à des inhibiteurs de corrosion, y compris sur les surfaces en acier inoxydable et en aluminium. Sans parfums ni colorants et stable jusqu'à une température d'utilisation de 90 °C, le détergent TankPro RM 875 est le choix idéal pour un nettoyage intérieur et extérieur efficace des camions-citernes, des silos ainsi que des conteneurs ISO et convient également à l'utilisation sur les surfaces en contact avec des produits alimentaires.