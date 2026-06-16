Shampoing auto en poudre PressurePro RM 22, 20kg
Shampoing en poudre efficace contre les taches tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Idéal pour le nettoyage des moteurs et le lavage de véhicules. Sans NTA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (kg)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|12,7
|Poids (kg)
|20
|Poids emballage inclus (kg)
|20,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|540 x 640 x 120
Propriétés
- Shampooing en poudre efficace pour le nettoyage haute pression
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Agit rapidement
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans phosphates
- Sans NTA
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Nettoyage de pièces
- Dégraissage des surfaces