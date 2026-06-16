Antimousse RM 761, 2.5l
L'antimousse RM 761 limite la formation de mousse dans les réservoirs d'eau sale et rallonge la durée d'utilisation des appareils en cas de développement important de mousse. Convient à un large éventail d'équipements.
Puissant antimousse RM 761 de Kärcher spécialement conçu pour les réservoirs d'eau sale ou antimousse des appareils d'injection-extraction, des autolaveuses aspirantes et des aspirateurs eau. Le produit est versé directement dans le réservoir d'eau sale où il limite efficacement la formation de mousse – un atout pour les professionnels du nettoyage de bâtiments qui peuvent ainsi travailler sans interruption. Le réservoir d'eau sale peut ainsi être complètement rempli sans que le flotteur ne se déclenche trop tôt ou que la turbine d'aspiration ne soit endommagée.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|2,5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|5
|Poids (kg)
|2,1
|Poids emballage inclus (kg)
|2,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|164 x 125 x 160
Propriétés
- Antimousse haute efficacité
- Efficace contre la formation de mousse dans les réservoirs d'eau sale
- Idéal pour les appareils d'injection-extraction, les autolaveuses ainsi que pour les aspirateurs eau et poussières
- Haut rendement
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- B 110 R Bc+D75+DOSE
- B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bc+R75+DOSE
- B 110 R Bc+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp+R75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 300 RI D
- B 300 RI Lpg
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W version disques
- B 80 W version rouleaux
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 75/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Puzzi 10/1 Edition
- Puzzi 10/2 Adv
- Puzzi 30/4
- Puzzi 30/4 E
- Puzzi 10/1
- Puzzi 10/1 avec suceur fauteuil
- Puzzi 8/1
- Puzzi 8/1 Go!Further
- Puzzi 8/1 Adv
- Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 10/2
- Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 30/4
PRODUITS ABANDONNÉS
- Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90
- Autolaveuse B 40 C Ep D 51
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Adv + R 90
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + R 100
- B 40 W Bp Pack + D51
- B 40 W Bp Pack + R55
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W version disques
- B 60 W version rouleaux
- B 60/10 C
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R Confort Bp Pack
- B 90 R Confort Dose Bp Pack
- B 95 RS + D 65
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 80/100 W Classic Fleet Bp
- BD 80/100 W Classic Fleet Bp Pack 285Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C I Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
Domaines d'utilisation
- Entretien de voiture
- Aspiration de liquides
- Surfaces textiles
- Nettoyage de pièces