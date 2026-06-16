Détergent CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Mousse séchante pour nettoyage actif de moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA avec neutralisateur d'odeurs. Avec technologie d'encapsulation : la saleté est encapsulée, pour une aspiration au nettoyage suivant.
Mousse puissante à l’effet nettoyant actif, destinée au nettoyage intermédiaire des textiles. Décolle les impuretés des fibres et les emprisonne efficacement (Méthode d’encapsulation). Avec sa formule anti-odeur, les mauvaises odeurs disparaissent totalement. A l’issu d’un temps de séchage extrêmement court, il ne vous reste plus qu’à aspirer les impuretés. Résultat : une moquette de nouveau praticable très rapidement. Un nettoyage dans le plus pur respect de la matière. Sans acide nitrilotriacétique. S’utilise avec une machine à brosses ou pads : Pulvériser (50 ml/m2, vol. 6%), faire pénétrer à l’aide de la machine et aspirer une fois sec à l’aide d’un aspiro-brosseur pour moquettes. Convient également aux machines avec réservoir iCapsol.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|6
|Poids (kg)
|10,4
|Poids emballage inclus (kg)
|10,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 190 x 307
Propriétés
- Avec absorbeur d'odeurs intégré. Élimine efficacement les odeurs désagréables, par ex. de transpiration, d'urine, de nicotine, etc.
- Temps de séchage très court (seulement 20 à 120 minutes)
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Particulièrement adapté aux appareils de nettoyage des moquettes dotés d'un système à brosse ou à pad
- Respectueux des matériaux
- Sans agents blanchissants
- Améliore l'hygiène des sols
- Parfum de fraîcheur agréable
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Attention
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P302 + P352b EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Surfaces textiles