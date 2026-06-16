Détergent CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l

Mousse séchante pour nettoyage actif de moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA avec neutralisateur d'odeurs. Avec technologie d'encapsulation : la saleté est encapsulée, pour une aspiration au nettoyage suivant.

Mousse puissante à l’effet nettoyant actif, destinée au nettoyage intermédiaire des textiles. Décolle les impuretés des fibres et les emprisonne efficacement (Méthode d’encapsulation). Avec sa formule anti-odeur, les mauvaises odeurs disparaissent totalement. A l’issu d’un temps de séchage extrêmement court, il ne vous reste plus qu’à aspirer les impuretés. Résultat : une moquette de nouveau praticable très rapidement. Un nettoyage dans le plus pur respect de la matière. Sans acide nitrilotriacétique. S’utilise avec une machine à brosses ou pads : Pulvériser (50 ml/m2, vol. 6%), faire pénétrer à l’aide de la machine et aspirer une fois sec à l’aide d’un aspiro-brosseur pour moquettes. Convient également aux machines avec réservoir iCapsol.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 6
Poids (kg) 10,4
Poids emballage inclus (kg) 10,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 230 x 190 x 307
Propriétés
  • Avec absorbeur d'odeurs intégré. Élimine efficacement les odeurs désagréables, par ex. de transpiration, d'urine, de nicotine, etc.
  • Temps de séchage très court (seulement 20 à 120 minutes)
  • La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
  • Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
  • Particulièrement adapté aux appareils de nettoyage des moquettes dotés d'un système à brosse ou à pad
  • Respectueux des matériaux
  • Sans agents blanchissants
  • Améliore l'hygiène des sols
  • Parfum de fraîcheur agréable
Détergent CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Détergent CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Détergent CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Attention
  • H315 Provoque une irritation cutanée
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
  • P302 + P352b EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appareils compatibles
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PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Surfaces textiles