Avec le nettoyant RM 760 Classic CarpetPro, les professionnels du nettoyage de bâtiments disposent d'un nettoyant en profondeur en poudre maintes fois éprouvé pour l'injection-extraction selon la méthode en 2 étapes. À cet effet, il convient aussi bien à l'utilisation avec nos appareils d'injection-extraction Puzzi qu'à l'utilisation avec nos machines de nettoyage des moquettes et s'illustre par ses résultats de nettoyage exceptionnels. Les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales sur les moquettes et d'autres revêtements de sol textiles sont éliminées de manière fiable et en profondeur grâce au nettoyant RM 760 Classic CarpetPro. La texture poudreuse assure en outre une application simple et sécurisée ainsi qu'un dosage précis tout en prévenant un réencrassement rapide.