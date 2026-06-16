Le choix idéal pour le nettoyage professionnel de tous les revêtements de sol textiles, souples et durs grâce à sa polyvalence et à son pouvoir nettoyant : le nettoyant universel sans agents tensioactifs RM 770 de Kärcher. Il permet une élimination puissante des salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que des souillures minérales tandis que sa formule sans agents tensioactifs réduit efficacement le réencrassement sur les surfaces textiles et les dalles microporeuses en pierre et en céramique. L'éventail des possibilités d'utilisation de ce nettoyant sans solvants ni enzymes va de l'injection-extraction avec nos appareils d'injection-extraction Puzzi jusqu'au nettoyage courant manuel en passant par le nettoyage à l'aide d'autolaveuses aspirantes et de machines de nettoyage des moquettes. De plus, ses propriétés moussantes assurent une utilisation particulièrement efficace du volume de réservoir des machines. Les entreprises de nettoyage de bâtiments bénéficient en outre d'une sécurité particulièrement élevée pour l'utilisateur, le nettoyant universel sans agents tensioactifs RM 770 n'étant soumis à aucune obligation de marquage.