Pièces

En production industrielle, des millions de pièces doivent être nettoyées chaque jour en préparation d'un revêtement ou d'un assemblage final. Dans ce domaine, les exigences en matière d'efficacité du nettoyage, de protection des surfaces et d'absence de résidus sont immenses. Pour y répondre, Kärcher a développé des détergents spéciaux, à haute efficacité, qui affichent des performances impressionnantes en matière de nettoyage de pièces, qu'ils soient conventionnels ou Kärcher Bio. C'est d'ailleurs pourquoi les nettoyants pour pièces Kärcher Bio PC Bio 100 et PC Bio 200 ont reçu le « Automechanika Award ». Tous les nettoyants pour pièces Kärcher sont sans NTA et sans solvant (sans COV, composés organiques volatils).