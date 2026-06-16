Détergent pour pièces PartsPro Extra RM 63, en poudre, 20kg

Elimine les souillures même les plus tenaces, telles que huile, graisse, graisse d’emboutissage, suie, etc… Pour le nettoyage de pièces insensibles aux produits alcalins comme moteurs, engrenages, petites pièces, pièces moulées en fonte.