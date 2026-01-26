Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 10, 20l

Détergent actif biologiquement, en base aqueuse, au pH neutre, sans danger pour la peau et sans solvant. Particulièrement recommandé pour les ateliers et services de réparation qui souhaitent éliminer les taches tenaces d’huile, de graisse et de suie sur les pièces.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 7
Poids (kg) 20,3
Poids emballage inclus (kg) 21
Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 10, 20l
Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 10, 20l
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de pièces
Accessoires