Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 20, 20l

Détergent actif biologiquement, en base aqueuse, sans danger pour la peau et sans solvant. Particulièrement recommandé pour nettoyer les métaux délicats comme p. ex. l'aluminium, l'argent, le titane etc. de leurs taches d’huile, de graisse et autres souillures.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 8,8
Poids (kg) 20
Poids emballage inclus (kg) 21,5
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de pièces
