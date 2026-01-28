Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 10l
Nettoyant en profondeur acide pour le nettoyage manuel et mécanique des sanitaires et de fin de chantier. Dissout efficacement le calcaire, les dépôts calcaires, la rouille, le tartre de lait et urinaire ainsi que le voile du ciment.
Puissant, particulièrement peu moussant et donc idéal pour l'utilisation avec les autolaveuses aspirantes : le nettoyant en profondeur acide FloorPro RM 751 de Kärcher. À base d'acide sulfamique, ce détergent destiné au nettoyage en profondeur mécanique et manuel dissout efficacement le calcaire, les dépôts calcaires, la rouille, le tartre de lait et urinaire ainsi que le voile du ciment sur toutes les surfaces résistantes aux acides comme celles des carreaux céramiques, des équipements sanitaires ou du métal. Le nettoyant en profondeur FloorPro RM 751 est par conséquent une solution optimale pour les piscines et le nettoyage de fin de chantier. Grâce à la protection anticorrosion intégrée et à ses propriétés facilitant la séparation, le nettoyant en profondeur est aussi parfait pour l'utilisation en milieu industriel.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|0,7
|Poids (kg)
|10,9
|Poids emballage inclus (kg)
|11,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 188 x 307
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- B 110 R Bc+D75+DOSE
- B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bc+R75+DOSE
- B 110 R Bc+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp+R75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 300 RI D
- B 300 RI Lpg
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W version disques
- B 80 W version rouleaux
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 75/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- Frange système à poches Ultrasafe, bleu, 40 cm
- Serpillère ECO! rouge, 40 cm
- Serpillère auto-agrippante en microfibre à boucles rouge 40 cm
- Serpillère en coton bride, 40 cm
- Serpillère microfibre courte, 40 cm
- Serpillère microfibre à franges, bride 40 cm
PRODUITS ABANDONNÉS
- Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90
- Autolaveuse B 40 C Ep D 51
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Adv + R 90
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + R 100
- B 40 W Bp Pack + D51
- B 40 W Bp Pack + R55
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W version disques
- B 60 W version rouleaux
- B 60/10 C
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R Confort Bp Pack
- B 90 R Confort Dose Bp Pack
- B 95 RS + D 65
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 80/100 W Classic Fleet Bp
- BD 80/100 W Classic Fleet Bp Pack 285Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C I Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
Domaines d'utilisation
- Nettoyage après construction
- Nettoyage des sols