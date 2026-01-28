Puissant, particulièrement peu moussant et donc idéal pour l'utilisation avec les autolaveuses aspirantes : le nettoyant en profondeur acide FloorPro RM 751 de Kärcher. À base d'acide sulfamique, ce détergent destiné au nettoyage en profondeur mécanique et manuel dissout efficacement le calcaire, les dépôts calcaires, la rouille, le tartre de lait et urinaire ainsi que le voile du ciment sur toutes les surfaces résistantes aux acides comme celles des carreaux céramiques, des équipements sanitaires ou du métal. Le nettoyant en profondeur FloorPro RM 751 est par conséquent une solution optimale pour les piscines et le nettoyage de fin de chantier. Grâce à la protection anticorrosion intégrée et à ses propriétés facilitant la séparation, le nettoyant en profondeur est aussi parfait pour l'utilisation en milieu industriel.