Notre nettoyant en profondeur universel à base de solvant FloorPro RM 754 est la solution de nettoyage optimale pour l'élimination des dépôts de polymère et des couches de cire sur les sols sensibles aux produits alcalins, par exemple les sols en linoléum, tout en étant adapté au décapage des surfaces résistantes aux produits alcalins, telles que les sols en PVC. Par ailleurs, FloorPro RM 754 peut aussi être utilisé sur les sols ESD et est prévu pour une application mécanique à l'aide de monobrosses et d'autolaveuses aspirantes. Grâce à sa formule particulièrement peu moussante, il permet une utilisation très efficace du volume du réservoir et par conséquent des nettoyages prolongés. Présentant un pH neutre lors de son application, ce décapant s'illustre par son excellente compatibilité avec les matériaux tout en étant adapté à l'utilisation dans le séparateur d'huile.