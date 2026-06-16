Nettoyant pour escalators FloorPro RM 758, neutre, 20l
Détergent intensif pour surfaces dures destiné à l'élimination des dépôts de graisse et d'huile ainsi que des souillures minérales sur les escalators et les trottoirs roulants. Avec protection anticorrosion pour l'appareil et les matériaux des escalators.
Assure un nettoyage intensif, l'entretien et une protection supplémentaire efficace contre la corrosion : le nettoyant pour escalators neutre FloorPro RM 758 avec protection anticorrosion intégrée de Kärcher pour escalators et trottoirs roulants de fabricants comme KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI ou TOSHIBA. Développé spécialement pour l'utilisation avec notre autolaveuse pour escalators BR 47/35 Esc, ce détergent intensif peu moussant est aussi parfaitement adapté au nettoyage en profondeur des surfaces dures selon la méthode tout-en-un à l'aide d'une autolaveuse aspirante. Sa formule neutre s'avère à la fois particulièrement respectueuse des matériaux et puissante – les dépôts de graisse et d'huile ainsi que les souillures minérales sont éliminés de manière fiable. Par ailleurs, le nettoyant pour escalators FloorPro RM 758 est adapté à l'utilisation dans le séparateur d'huile.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|7
|Poids (kg)
|20
|Poids emballage inclus (kg)
|21,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|280 x 250 x 430
Propriétés
- Nettoyant spécial pour tous les ascenseurs et les tapis roulants
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Particulièrement respectueux des matériaux grâce à la formule neutre
- Contient des additifs de protection anticorrosion pour protéger l'appareil et l'escalator/le trottoir roulant
- Idéal pour l'utilisation avec l'autolaveuse pour escalators Kärcher
- Formule peu moussante
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans phosphates
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Domaines d'utilisation
- Ascenseurs/tapis roulants