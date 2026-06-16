Détergent industriel FloorPro RM 69, 10l
Détergent industriel non identifiable permettant d’éliminer les salissures d’huile et de graisse courantes lors des interventions de nettoyage d’entretien et d’appoint des sols industriels dans les environnements de logistique et de production.
Polyvalent, conçu pour le nettoyage des sols et des surfaces, le détergent industriel FloorPro RM 69 de Kärcher est particulièrement convaincant lors des interventions de nettoyage d’entretien et d’appoint des sols industriels courants. Il convient aussi bien au nettoyage manuel qu’au nettoyage avec les autolaveuses aspirantes – grâce à sa formule particulièrement peu moussante, il permet une utilisation très efficace du volume de réservoir. Il élimine efficacement les salissures d’huile et de graisse courantes dans les environnements de logistique et de production, ne laissant qu’un parfum frais et agréable. De plus, ce dégraissant légèrement alcalin, non identifiable et facilitant la séparation, est aussi excellent sur les revêtements de sols conducteurs (ESD), les chapes fluides et les chapes en ciment ainsi que sur les surfaces traitées à la résine époxyde. Les entreprises de transformation des métaux et des peintures bénéficient en outre d’une formulation sans silicone.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|10
|Poids (kg)
|10
|Poids emballage inclus (kg)
|10,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 188 x 307
Propriétés
- Nettoyant d’entretien et d’appoint puissant pour sols industriels extrêmement encrassés
- Particulièrement peu moussant
- Dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
- Performance de nettoyage exceptionnelle
- Sans obligation de marquage
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Applicable à la machine et à la main
- Sépare rapidement l’huile et l’eau dans le séparateur d’huile.
- Agit rapidement
- Rentabilité élevée
- Parfum de fraîcheur agréable
- Vaste domaine d'utilisation : utilisable pour toutes les surfaces résistantes à l'eau, sensibles aux produits alcalins (par ex. linoléum) et résistantes aux produits alcalins (par ex. PVC)
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- B 110 R Bc+D75+DOSE
- B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bc+R75+DOSE
- B 110 R Bc+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp+R75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 300 RI D
- B 300 RI Lpg
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W version disques
- B 80 W version rouleaux
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 75/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
PRODUITS ABANDONNÉS
- Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90
- Autolaveuse B 40 C Ep D 51
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Adv + R 90
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + R 100
- B 40 W Bp Pack + D51
- B 40 W Bp Pack + R55
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W version disques
- B 60 W version rouleaux
- B 60/10 C
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R Confort Bp Pack
- B 90 R Confort Dose Bp Pack
- B 95 RS + D 65
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 80/100 W Classic Fleet Bp
- BD 80/100 W Classic Fleet Bp Pack 285Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C I Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols