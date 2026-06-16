Détergent industriel naturel FloorPro RM 69N, 10l
Détergent industriel sans obligation de marquage RM 69N à base de composants naturels pour le nettoyage courant et le nettoyage d'appoint dans la logistique et la production. Élimine en toute sécurité les dépôts d'huile et de graisse.
Le détergent industriel naturel RM 69N est constitué à plus de 99 % de composants naturels avec des agents tensioactifs à base de noix de coco et de maïs issus de déchets de l'industrie agroalimentaire. Il est exempt de parfums et de colorants ainsi que d'huiles de silicone, ce qui en fait le produit idéal pour les entreprises utilisant des métaux et de la peinture ainsi que pour l'industrie automobile. Le RM 69N n'est pas soumis à l'obligation de marquage et ne contient pas de phosphates ni de microplastiques ou autres composants critiques. Par ailleurs, il n'est pas classé dans les matières dangereuses et permet donc une expédition moins coûteuse. En outre, ce détergent industriel naturel ne requiert pas de conditions de stockage spéciales. Malgré sa formule naturelle, il égale le pouvoir nettoyant élevé des détergents classiques et élimine efficacement les dépôts d'huile et de graisse. Ce détergent faiblement moussant exploite pleinement le réservoir d'eau sale et permet une consommation économique avec une concentration d'utilisation à partir de 0,5 %. Il est optimal pour le nettoyage courant et le nettoyage d'appoint des sols industriels et ESD dans les centres logistiques et sur les sites de production ainsi que dans les supermarchés, les gares et les aéroports. Il peut être utilisé manuellement ou dans les autolaveuses aspirantes et favorise la séparation d'huile.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|11
|Poids (kg)
|10
|Poids emballage inclus (kg)
|10,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 188 x 307
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- B 110 R Bc+D75+DOSE
- B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bc+R75+DOSE
- B 110 R Bc+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp+R75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
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- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
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- B 300 RI D
- B 300 RI Lpg
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
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- B 80 W version disques
- B 80 W version rouleaux
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li
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- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 75/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
PRODUITS ABANDONNÉS
- Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90
- Autolaveuse B 40 C Ep D 51
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
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- B 150 R + D 90
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- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
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- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + R 100
- B 40 W Bp Pack + D51
- B 40 W Bp Pack + R55
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W version disques
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- B 60/10 C
- B 90 R Adv Bp
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- B 90 R Classic Bp Pack
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- B 90 R Confort Dose Bp Pack
- B 95 RS + D 65
- B 95 RS + R 65
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- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 80/100 W Classic Fleet Bp
- BD 80/100 W Classic Fleet Bp Pack 285Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C I Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols