Le détergent industriel naturel RM 69N est constitué à plus de 99 % de composants naturels avec des agents tensioactifs à base de noix de coco et de maïs issus de déchets de l'industrie agroalimentaire. Il est exempt de parfums et de colorants ainsi que d'huiles de silicone, ce qui en fait le produit idéal pour les entreprises utilisant des métaux et de la peinture ainsi que pour l'industrie automobile. Le RM 69N n'est pas soumis à l'obligation de marquage et ne contient pas de phosphates ni de microplastiques ou autres composants critiques. Par ailleurs, il n'est pas classé dans les matières dangereuses et permet donc une expédition moins coûteuse. En outre, ce détergent industriel naturel ne requiert pas de conditions de stockage spéciales. Malgré sa formule naturelle, il égale le pouvoir nettoyant élevé des détergents classiques et élimine efficacement les dépôts d'huile et de graisse. Ce détergent faiblement moussant exploite pleinement le réservoir d'eau sale et permet une consommation économique avec une concentration d'utilisation à partir de 0,5 %. Il est optimal pour le nettoyage courant et le nettoyage d'appoint des sols industriels et ESD dans les centres logistiques et sur les sites de production ainsi que dans les supermarchés, les gares et les aéroports. Il peut être utilisé manuellement ou dans les autolaveuses aspirantes et favorise la séparation d'huile.