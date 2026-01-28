Que ce soit pour le nettoyage manuel des sols ou pour le nettoyage de grandes surfaces à l’autolaveuse aspirante : les sols très brillants en granit ou en gneiss et autres pierres dures nécessitent un produit d’entretien spécifique, qui sèche sans laisser de traces ni de résidus – comme le nettoyant lustrant FloorPro RM 755 de Kärcher. Il convient parfaitement au nettoyage d’entretien et d’appoint de ces revêtements de haute qualité, mais peut également être utilisé sur d’autres surfaces et même sur les revêtements de sols conducteurs (ESD). Il élimine rapidement et de manière fiable la graisse, l’huile, la suie et les salissures minérales courantes dues à la saleté provenant de la rue. Grâce à sa formule particulièrement peu moussante, il est spécialement conçu pour les autolaveuses aspirantes et permet une utilisation très efficace du volume de réservoir. Le nettoyant lustrant FloorPro RM 755 facilite la séparation et laisse un parfum agréable et frais après le nettoyage.