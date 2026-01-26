L’émulsion à pulvériser Spray Cleaner FloorPro RM 748 de Kärcher a été spécialement développée pour le nettoyage d’appoint à la machine des sols enduits sensibles aux solvants tels que les sols en linoléum, en caoutchouc ou en PVC. Le produit prêt à l’emploi à base de cire qui s’applique à l’aide d’une monobrosse élimine les traces habituelles dues au passage, ravive et rafraîchit la surface. De plus, grâce à sa formulation spéciale, il confère des propriétés antidérapantes et améliore ainsi la sécurité.