Mop cleaner Extra FloorPro RM 780, 10l
Mop cleaner non filmogène à base de polymères pour le nettoyage courant de tous les sols durs et élastiques résistants à l'eau. Propriétés antidérapantes selon la norme DIN V 18032-2:2001-04.
Le mop cleaner Extra FloorPro RM 780 est le nettoyant d'entretien idéal après l'application de l'agent de dispersion RM 784 et de l'agent protecteur de dispersion RM 782. Ce produit de nettoyage et d'entretien à base de polymères solubles dans l'eau n'est pas filmogène, dissout efficacement les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales et convient également pour les revêtements de sols fragiles comme l'élastomère (caoutchouc) ou le PVC. Il peut en outre être utilisé sur les sols ESD conducteurs et en particulier également pour le nettoyage des salles de sport et polyvalentes grâce à ses propriétés antidérapantes attestées par l'expertise conforme à la norme DIN V 18032-2:2001-04. Formulé pour produire peu de mousse, le mop cleaner Extra FloorPro RM 780 est conçu aussi bien pour le nettoyage avec une autolaveuse aspirante que pour le nettoyage manuel classique. Les professionnels du nettoyage de bâtiments bénéficient en outre d'une grande sécurité d'utilisation avec ce produit sans étiquetage.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9
|Poids (kg)
|10
|Poids emballage inclus (kg)
|11
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 188 x 307
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- B 110 R Bc+D75+DOSE
- B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bc+R75+DOSE
- B 110 R Bc+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp+R75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 300 RI D
- B 300 RI Lpg
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W version disques
- B 80 W version rouleaux
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 75/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 4.300
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Classic Frange coton Kentucky 400 g
- Classic Frange coton Kentucky avec bande 400 g
- Classic Frange coton à bande auto-agrippante 40 cm
- Classic Frange coton à poches 40 cm
- Premium Frange MF Safe bleue à poches EU Ecolabel 40 cm
- Premium Frange MF Twisted bleue à poches EU Ecolabel 40 cm
- Premium Frange MF Verzwirnt bleue Bande auto-agrippante EU Ecolabel 60 cm
- Premium Frange MF à boucles bleue Bande auto-agrippante 40 cm
- Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm
- Premium Frange MF à boucles et poches 40 cm
- Premium MF Balai Mop Twisted bleu Pocket EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Balai Mop Twisted bleu Strap Tape EU Ecolabel 40 cm
- Standard Frange MF Poils coupés à poches 40 cm
PRODUITS ABANDONNÉS
- Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90
- Autolaveuse B 40 C Ep D 51
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Adv + R 90
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + R 100
- B 40 W Bp Pack + D51
- B 40 W Bp Pack + R55
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W version disques
- B 60 W version rouleaux
- B 60/10 C
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R Confort Bp Pack
- B 90 R Confort Dose Bp Pack
- B 95 RS + D 65
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 80/100 W Classic Fleet Bp
- BD 80/100 W Classic Fleet Bp Pack 285Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C I Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols