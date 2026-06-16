Le mop cleaner Extra FloorPro RM 780 est le nettoyant d'entretien idéal après l'application de l'agent de dispersion RM 784 et de l'agent protecteur de dispersion RM 782. Ce produit de nettoyage et d'entretien à base de polymères solubles dans l'eau n'est pas filmogène, dissout efficacement les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales et convient également pour les revêtements de sols fragiles comme l'élastomère (caoutchouc) ou le PVC. Il peut en outre être utilisé sur les sols ESD conducteurs et en particulier également pour le nettoyage des salles de sport et polyvalentes grâce à ses propriétés antidérapantes attestées par l'expertise conforme à la norme DIN V 18032-2:2001-04. Formulé pour produire peu de mousse, le mop cleaner Extra FloorPro RM 780 est conçu aussi bien pour le nettoyage avec une autolaveuse aspirante que pour le nettoyage manuel classique. Les professionnels du nettoyage de bâtiments bénéficient en outre d'une grande sécurité d'utilisation avec ce produit sans étiquetage.