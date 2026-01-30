Parfait pour tous les sols durs et élastiques résistants à l'eau avec sa formule à base de savon, douce et respectueuse des matériaux : le mop cleaner FloorPro RM 746 de Kärcher. Ce nettoyant d'entretien neutre peut être utilisé aussi bien à la main qu'avec une machine. Il est formulé pour produire peu de mousse – pour une utilisation efficace du volume de réservoir des autolaveuses aspirantes. Sans solvant, il nettoie et entretient également les sols fragiles en caoutchouc ou PVC. Il élimine parfaitement les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales, laissant après son passage un film de protection antidérapant, empêchant la saleté de se redéposer, ainsi qu'un parfum frais et agréable. Si nécessaire, le film de protection peut être facilement poli avec une monobrosse pour obtenir une brillance incomparable.