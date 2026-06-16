Détergent pour surfaces SurfacePro CA 30 R eco!perform, 0.5l
Nettoyant pour surfaces prêt à l'emploi pour le nettoyage courant manuel. Sèche rapidement et sans traces et est certifié selon l'écolabel européen.
Durable, respectueux de l'environnement et très puissant : notre nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 R eco!perform pour un nettoyage courant rigoureux de toutes les surfaces résistantes à l'eau et à l'alcool. Ce détergent qui sèche rapidement et sans traces, destiné au lavage à faible humidité avec la méthode spray, élimine de manière fiable les résidus alimentaires, les dépôts de graisse, les taches de café, le cirage ou encore les dépôts dus à la fumée de tabac. En outre, le nettoyant au parfum de fraîcheur agréable de la gamme SurfacePro de Kärcher destinée aux professionnels du nettoyage convient également au nettoyage manuel de l'acier inoxydable. Sans obligation de marquage et prêt à l'emploi pour une utilisation simple, ce nettoyant pour surfaces est certifié selon l'écolabel européen et porte par ailleurs le label environnemental de la république d'Autriche. Son concept durable inclut également un flacon réutilisable et rechargeable de 0,5 litre, qui est en plus adapté à l'utilisation avec la tête de pulvérisation de mousse 2 en 1 haut de gamme de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|0,5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|9
|Poids (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|302 x 187 x 244
Propriétés
- Nettoyant pour surfaces prêt à l'emploi
- Élimine efficacement les résidus alimentaires, les dépôts de graisse, les dépôts de nicotine, les taches de café, le cirage, les traces de passage, etc.
- Excellent pouvoir nettoyant sur toutes les surfaces dures et souples résistantes à l'eau et à l'alcool
- Conçu pour une puissance de nettoyage élevée
- Également adapté au nettoyage de l'acier inoxydable
- Pulvérisateur léger et ergonomique de 500 ml muni d'un dispositif de pulvérisation professionnel avec buse de pulvérisation
- Moins d'éléments à éliminer grâce à des dispositifs de pulvérisation professionnels réutilisables
- Parfum d'agrumes agréable et frais
- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols et surfaces