L'agent de prélavage intensif CP 930 est la solution idéale pour le prénettoyage aux pistes de lavage en libre-service, mais convient cependant tout aussi bien au prélavage des voitures et des véhicules utilitaires dans les stations de lavage de véhicules. Cet agent de préaspersion efficace permet un nettoyage actif dans toutes les plages de température, agit rapidement et protège les matériaux. En outre, le détergent issu de la gamme CP performante de Kärcher permet de faire gonfler les salissures dues à la graisse, à l'huile, aux émissions et aux insectes, ce qui les ramollit de manière fiable et aide ainsi à améliorer considérablement le résultat des étapes de nettoyage consécutives. Grâce à ses agents tensioactifs dégradables conformément à la directive OCDE, ce produit de prélavage est écologique et sépare en outre rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile.