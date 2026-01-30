Cire et agent de séchage VehiclePro Nano RM 832 Classic, 20l
Destiné à l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules : l'agent de séchage-cire liquide forme une couche nanostructurée et assure ainsi un excellent résultat de séchage.
Utilisation de l'agent de séchage-cire Nano RM 832 Classic VehiclePro pour d'excellents résultats de séchage après le lavage des voitures et des véhicules utilitaires dans les installations de lavage. L'agent de séchage-cire efficace basé sur la nanotechnologie garantit un dégagement rapide et étendu de la pellicule d'eau, quelle que soit la dureté de l'eau, et de ce fait un excellent séchage pour des surfaces à la finition brillante. La couche nanostructurée ainsi formée offre jusqu'à un mois de protection efficace de la peinture. L'agent RM 832 Classic convient également à l'utilisation avec les nettoyeurs haute pression et permet un résultat optimal en association avec notre mousse de lavage active Nano RM 816 Classic. Il est conforme aux normes VDA et ne contient en outre ni huiles minérales ni hydrocarbures minéraux. Les agents tensioactifs utilisés sont biodégradables selon CEE 648/2004.Avec un rendement pouvant aller jusqu'à 50 voitures par litre, il s'avère par ailleurs très économique.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|4
|Poids (kg)
|19,8
|Poids emballage inclus (kg)
|21,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 230 x 420
Propriétés
- Agent de séchage-cire efficace basé sur la nanotechnologie
- Dégagement rapide et étendu de la pellicule d'eau
- Excellent résultat de séchage
- Résultat optimal en combinaison avec la mousse de lavage active NANO RM 816 ASF
- Efficace quel que soit le degré de dureté de l'eau
- Produit une finition polie miroir
- Jusqu'à un mois de protection efficace
- Conforme à la norme VDA
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans NTA
- Exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- Z 20 Contient Limonene. Peut produire une réaction allergique.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicule commercial