Utilisation de l'agent de séchage-cire Nano RM 832 Classic VehiclePro pour d'excellents résultats de séchage après le lavage des voitures et des véhicules utilitaires dans les installations de lavage. L'agent de séchage-cire efficace basé sur la nanotechnologie garantit un dégagement rapide et étendu de la pellicule d'eau, quelle que soit la dureté de l'eau, et de ce fait un excellent séchage pour des surfaces à la finition brillante. La couche nanostructurée ainsi formée offre jusqu'à un mois de protection efficace de la peinture. L'agent RM 832 Classic convient également à l'utilisation avec les nettoyeurs haute pression et permet un résultat optimal en association avec notre mousse de lavage active Nano RM 816 Classic. Il est conforme aux normes VDA et ne contient en outre ni huiles minérales ni hydrocarbures minéraux. Les agents tensioactifs utilisés sont biodégradables selon CEE 648/2004.Avec un rendement pouvant aller jusqu'à 50 voitures par litre, il s'avère par ailleurs très économique.