Mousse active CP 940, 20l
Mousse active légèrement alcaline pour une mousse stable dans les systèmes de lavage en libre-service. La mousse active conforme aux normes VDA avec une senteur citron agréable protège la peinture grâce à ses bonnes propriétés de rinçage.
Idéale pour le lavage de véhicules à la brosse à l'aide de systèmes de lavage en libre-service, mais aussi parfaitement adaptée aux nettoyeurs haute pression dotés de canons à mousse : la mousse active CP 940 à haut rendement de Kärcher pour un lavage efficace et en douceur des voitures et des véhicules utilitaires. La mousse active a été conçue pour l'application sous forme de mousse humide ou sèche à l'aide d'une brosse et produit une mousse claire et volumineuse qui dissout aisément les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tout en améliorant le glissement des brosses pour un nettoyage tout en douceur. En outre, la formation de coulures sur la peinture est évitée grâce à son adaptation aux produits à base de cire utilisés par la suite et le réencrassement des brosses est réduit. Respectueux de l'environnement, les agents tensioactifs que la mousse CP 940 contient sont biodégradables conformément à la directive OCDE et séparent rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|8
|Poids (kg)
|20,5
|Poids emballage inclus (kg)
|22,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 230 x 410
Propriétés
- Shampoing pour lavage à la brosse ultra moussant, destiné au lavage de voitures
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Forme une mousse volumineuse, claire et esthétique
- Favorise le glissement des brosses et protège ainsi les surfaces des véhicules
- Réduit nettement le réencrassement des brosses
- Est compatible avec la cire et prévient ainsi la formation de coulures sur les surfaces peintes
- Conforme à la norme VDA
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
- Sans NTA
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280a Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage de véhicule commercial
- Voitures, véhicules utilitaires, vélos
- Voitures