Idéale pour le lavage de véhicules à la brosse à l'aide de systèmes de lavage en libre-service, mais aussi parfaitement adaptée aux nettoyeurs haute pression dotés de canons à mousse : la mousse active CP 940 à haut rendement de Kärcher pour un lavage efficace et en douceur des voitures et des véhicules utilitaires. La mousse active a été conçue pour l'application sous forme de mousse humide ou sèche à l'aide d'une brosse et produit une mousse claire et volumineuse qui dissout aisément les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tout en améliorant le glissement des brosses pour un nettoyage tout en douceur. En outre, la formation de coulures sur la peinture est évitée grâce à son adaptation aux produits à base de cire utilisés par la suite et le réencrassement des brosses est réduit. Respectueux de l'environnement, les agents tensioactifs que la mousse CP 940 contient sont biodégradables conformément à la directive OCDE et séparent rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile.