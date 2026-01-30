Des composants sélectionnés et une formule spéciale pour un nettoyage à la fois en douceur et intensif des voitures et des véhicules utilitaires : la mousse active RM 812 Classic VehiclePro de Kärcher. Adaptée à l'utilisation aux pistes de lavage en libre-service ainsi que dans les installations de lavage de véhicules, la mousse active particulièrement moussante dissout de manière fiable et efficace les salissures dues à la graisse et à l'huile ainsi que les souillures minérales sur les surfaces des véhicules. La mousse RM 812 Classic peut également être utilisée comme shampoing pour lavage à la brosse. La mousse volumineuse et claire favorise en outre le glissement des brosses et protège ainsi la peinture tandis tout en réduisant considérablement le réencrassement des brosses. Par ailleurs, cette mousse active à haut rendement est adaptée aux produits à base de cire utilisés par la suite et prévient ainsi la formation de coulures, sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile et est conforme aux normes VDA.