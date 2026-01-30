Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 20l
Mousse active puissante et ultra moussante pour une élimination efficace des salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que des souillures minérales. Conforme aux normes VDA et sans risque pour les surfaces et les brosses.
Des composants sélectionnés et une formule spéciale pour un nettoyage à la fois en douceur et intensif des voitures et des véhicules utilitaires : la mousse active RM 812 Classic VehiclePro de Kärcher. Adaptée à l'utilisation aux pistes de lavage en libre-service ainsi que dans les installations de lavage de véhicules, la mousse active particulièrement moussante dissout de manière fiable et efficace les salissures dues à la graisse et à l'huile ainsi que les souillures minérales sur les surfaces des véhicules. La mousse RM 812 Classic peut également être utilisée comme shampoing pour lavage à la brosse. La mousse volumineuse et claire favorise en outre le glissement des brosses et protège ainsi la peinture tandis tout en réduisant considérablement le réencrassement des brosses. Par ailleurs, cette mousse active à haut rendement est adaptée aux produits à base de cire utilisés par la suite et prévient ainsi la formation de coulures, sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile et est conforme aux normes VDA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9
|Poids (kg)
|20,5
|Poids emballage inclus (kg)
|22,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 240 x 390
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage de véhicule commercial
- Voitures, véhicules utilitaires, vélos
- Voitures