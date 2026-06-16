Nettoyant pour camions VehiclePro RM 805, alcalin, 20l

Cet agent de pré-aspersion pour les installations de lavage de véhicules utilitaires permet l’élimination efficace des souillures les plus tenaces comme les lubrifiants, la suie, l’huile, les résidus d’insectes et le voile gris, sur tout type d'utilitaire. Sans NTA.