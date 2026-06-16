Le choix parfait pour les systèmes de lavage en libre-service qui ne disposent pas d'un séchage par soufflage ainsi que pour l'utilisation avec les nettoyeurs haute pression : la cire d'aspersion liquide RM 821 Classic VehiclePro. L'agent de séchage-cire garantit une utilisation efficace, quelles que soient la qualité de l'eau ou la dureté de l'eau ; associé à l'eau osmosée, il permet un séchage sans taches de la surface et produit une finition polie miroir. Il garantit ainsi jusqu'à un mois de protection fiable de la peinture des voitures, des véhicules utilitaires et des deux-roues contre les influences extérieures. Cette cire d'aspersion est conforme aux normes VDA, exempte d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux et par ailleurs, les agents tensioactifs qu'elle contient sont biodégradables selon CEE 648/2004. Avec un rendement pouvant aller jusqu'à 120 véhicules utilitaires par litre, la cire d'aspersion RM 821 Classic VehiclePro permet en outre une utilisation très économique.