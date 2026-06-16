Adapté à l'utilisation dans les stations de lavage de véhicules pour le lavage de voitures et de véhicules utilitaires, le shampoing pour lavage à la brosse RM 811 Classic VehiclePro permet une élimination fiable des salissures dues à la graisse, à l'huile et aux émissions ainsi que des salissures typiques provenant de la route, tout en favorisant efficacement le glissement des brosses, réduisant en parallèle leur réencrassement et préservant ainsi leur fonctionnalité. En outre, le RM 811 Classic peut également être utilisé comme mousse active et protège les surfaces peintes. Ce shampoing pour lavage à la brosse à haut rendement permet de nettoyer jusqu'à 100 voitures par litre, est adapté aux produits à base de cire utilisés par la suite et prévient ainsi une potentielle formation de coulures sur la peinture. Les agents tensioactifs compris dans la formule sont biodégradables conformément à la directive OCDE ; par ailleurs, ils garantissent une séparation rapide de l'huile et de l'eau dans le séparateur d'huile.