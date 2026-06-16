L'unité de dépoussiérage ID 130/22 dispose d'un compresseur radial puissant et économe en énergie (IE3) à haut débit volumique qui convient également à une utilisation continue en trois-huit. Cette unité mobile à courant triphasé avec une puissance absorbée de 2,2 kW et un système de filtration de la classe de poussière M permet l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m³). Son format robuste et facile d'entretien lui permet de répondre aux impératifs essentiels des applications industrielles exigeantes. Un mécanisme de secouage manuel permet un nettoyage efficace du filtre compact et durable. Le bac collecteur de 170 litres peut être vidé facilement et de manière ergonomique sans retirer la tête d'entraînement grâce au châssis amovible. Un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil garantit un vidage à faible dégagement de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées.