Système d'extraction de poussière ID 130/22
Unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé ID 130/22 pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Format robuste, maintenance facile.
L'unité de dépoussiérage ID 130/22 dispose d'un compresseur radial puissant et économe en énergie (IE3) à haut débit volumique qui convient également à une utilisation continue en trois-huit. Cette unité mobile à courant triphasé avec une puissance absorbée de 2,2 kW et un système de filtration de la classe de poussière M permet l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m³). Son format robuste et facile d'entretien lui permet de répondre aux impératifs essentiels des applications industrielles exigeantes. Un mécanisme de secouage manuel permet un nettoyage efficace du filtre compact et durable. Le bac collecteur de 170 litres peut être vidé facilement et de manière ergonomique sans retirer la tête d'entraînement grâce au châssis amovible. Un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil garantit un vidage à faible dégagement de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées.
Caractéristiques et avantages
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevéeTechnologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motriceChâssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Système de vidage sans poussière pour les substances nocivesVidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré. Évacuation aisée de la poussière dans un sac à déchets PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Dépression (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Volume de la cuve (l)
|170
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|9
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 140
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|75
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Poids sans accessoires (kg)
|158
|Poids emballage inclus (kg)
|163
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Équipement
- Filtres: Filtre à cartouche
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour l'aspiration de grandes quantités de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³)
- Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières fines