Système d'extraction de poussière ID 130/22 Afc
Dépoussiéreur compact et mobile ID 130/22 Afc avec décolmatage motorisé du filtre pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). À courant triphasé.
L'unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé ID 130/22 Afc avec une puissance absorbée de 2,2 kW et un système de filtration de la classe de poussière M est conçue pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³). Un mécanisme électrique vibrant assure un nettoyage efficace du filtre compact et durable. Le dépoussiéreur dispose d'un compresseur radial puissant, économe en énergie (IE3) et conçu pour un fonctionnement continu en trois équipes avec des débits volumétriques élevés. Outre son format robuste et facile d'entretien, il répond ainsi aux impératifs essentiels des applications industrielles exigeantes. Un châssis amovible permet un vidage simple et ergonomique de la cuve de 170 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil permet un vidage à faible dégagement de poussière et sécurisé des matières aspirées.
Caractéristiques et avantages
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevéeTechnologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motriceChâssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Système de vidage sans poussière pour les substances nocivesVidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré. Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Dépression (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Volume de la cuve (l)
|170
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|9
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 140
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|75
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Poids sans accessoires (kg)
|174
|Poids emballage inclus (kg)
|174
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)