Système d'extraction de poussière ID 30/30 Afc
Le dépoussiéreur ID 30/30 Afc est un appareil mobile destiné à une séparation sécurisée des poussières et des copeaux tenaces sur les machines d'usinage. Cela est possible grâce à un compresseur à haute pression.
ID 30/30 Afc : dépoussiéreur mobile pour machines d'usinage industrielles. Comprend un compresseur à haute pression permettant une séparation fiable des poussières et des copeaux problématiques adhérents de toute sorte. Une armoire de commande équipée d'un système de décolmatage du filtre à fonctionnement automatique garantit une longue durée de vie du filtre. Sur demande, un interrupteur à pression différentielle pour la surveillance du filtre ainsi qu'un capteur de distance à ultrasons pour la surveillance du niveau de remplissage sont disponibles. L'appareil est proposé avec différentes classes de puissance et de filtre (jusqu'à la classe de filtre « H » pour la séparation des poussières cancérigènes).
Caractéristiques et avantages
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Système de vidage sans poussière pour les substances nocives
- Vidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression.
- Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Décolmatage confortable du filtre grâce au moteur vibrant électrique
- Décolmatage efficace et confortable du filtre pour une puissance d'aspiration constante.
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée
- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Volume de la cuve (l)
|50
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|3,2
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|62
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Poids sans accessoires (kg)
|170
|Poids emballage inclus (kg)
|170,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|915 x 777 x 1938