Système d'extraction de poussière ID 350/110 Afc
L'unité de dépoussiérage moyenne pression ID 350/110 Afc sert à l'aspiration sécurisée et propre de grandes quantités de poussière et de copeaux fins. La solution fiable pour les usages professionnels.
L'aspiration de grandes quantités de poussière et de copeaux fins à l'échelle industrielle est le principal domaine d'utilisation de l'unité de dépoussiérage moyenne pression ID 350/110 Afc. À cet effet, elle dispose d'un filtre à poches de la classe de poussière M selon la norme DIN EN 60335-2-69 ainsi que d'une cuve mobile de 100 litres (DN 250) pourvue d'un regard et d'un sac à fond rond intégré avec dispositif de retenue et flexible de compensation de pression (DN 25) doté d'un raccord rapide. Pour réduire au minimum le niveau sonore, la partie motrice est entièrement insonorisée, dotée du rendement IE3 et équipée d'un canal de silencieux d'échappement en aval. Une armoire de commande conforme à la classe de protection IP 54 (selon les règlementations allemandes VDE 0113) est également incluse dans l'équipement standard.
Caractéristiques et avantages
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevéeTechnologie de filtration de la classe de poussière M pour une aspiration sécurisée des poussières nocives.
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motriceVidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré. Évacuation aisée de la poussière dans un sac à déchets PE.
Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtreAspiration continue à puissance d'aspiration élevée sans baisse de l'efficacité de filtrage. Les coutures soudées assurent la durée de vie élevée du filtre à poches. Pour un décolmatage efficace et confortable du filtre et une puissance d'aspiration constante.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|972 / 3500
|Dépression (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Volume de la cuve (l)
|100
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|11
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|24
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 250
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|75
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Poids sans accessoires (kg)
|754
|Poids emballage inclus (kg)
|797
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour l'aspiration de grandes quantités de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières fines ou nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)