L'aspiration de grandes quantités de poussière et de copeaux fins à l'échelle industrielle est le principal domaine d'utilisation de l'unité de dépoussiérage moyenne pression ID 350/110 Afc. À cet effet, elle dispose d'un filtre à poches de la classe de poussière M selon la norme DIN EN 60335-2-69 ainsi que d'une cuve mobile de 100 litres (DN 250) pourvue d'un regard et d'un sac à fond rond intégré avec dispositif de retenue et flexible de compensation de pression (DN 25) doté d'un raccord rapide. Pour réduire au minimum le niveau sonore, la partie motrice est entièrement insonorisée, dotée du rendement IE3 et équipée d'un canal de silencieux d'échappement en aval. Une armoire de commande conforme à la classe de protection IP 54 (selon les règlementations allemandes VDE 0113) est également incluse dans l'équipement standard.