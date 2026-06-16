Système d'extraction de poussière ID 350/110 Afc

L'unité de dépoussiérage moyenne pression ID 350/110 Afc sert à l'aspiration sécurisée et propre de grandes quantités de poussière et de copeaux fins. La solution fiable pour les usages professionnels.

L'aspiration de grandes quantités de poussière et de copeaux fins à l'échelle industrielle est le principal domaine d'utilisation de l'unité de dépoussiérage moyenne pression ID 350/110 Afc. À cet effet, elle dispose d'un filtre à poches de la classe de poussière M selon la norme DIN EN 60335-2-69 ainsi que d'une cuve mobile de 100 litres (DN 250) pourvue d'un regard et d'un sac à fond rond intégré avec dispositif de retenue et flexible de compensation de pression (DN 25) doté d'un raccord rapide. Pour réduire au minimum le niveau sonore, la partie motrice est entièrement insonorisée, dotée du rendement IE3 et équipée d'un canal de silencieux d'échappement en aval. Une armoire de commande conforme à la classe de protection IP 54 (selon les règlementations allemandes VDE 0113) est également incluse dans l'équipement standard.

Caractéristiques et avantages
Système d'extraction de poussière ID 350/110 Afc: Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée
Technologie de filtration de la classe de poussière M pour une aspiration sécurisée des poussières nocives.
Système d'extraction de poussière ID 350/110 Afc: Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré. Évacuation aisée de la poussière dans un sac à déchets PE.
Système d'extraction de poussière ID 350/110 Afc: Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtre
Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtre
Aspiration continue à puissance d'aspiration élevée sans baisse de l'efficacité de filtrage. Les coutures soudées assurent la durée de vie élevée du filtre à poches. Pour un décolmatage efficace et confortable du filtre et une puissance d'aspiration constante.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 972 / 3500
Dépression (mbar/kPa) 71 / 7,1
Volume de la cuve (l) 100
Puissance nominale à l'entrée (kW) 11
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 24
Diamètre nominal de raccordement DN 250
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 75
Classe de poussière filtre principal M
Poids sans accessoires (kg) 754
Poids emballage inclus (kg) 797
Dimensions (L × l × h) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Système d'extraction de poussière ID 350/110 Afc
Système d'extraction de poussière ID 350/110 Afc
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Pour l'aspiration de grandes quantités de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières fines ou nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
Accessoires