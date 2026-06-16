Conçue pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m³) ainsi que pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles en zone 22, l'unité de dépoussiérage mobile ID 130/22 Z22 s'illustre lors des applications industrielles exigeantes. Son compresseur radial puissant et économe en énergie (IE3) à haut débit volumique permet également une utilisation continue en trois-huit. L'unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé d'une puissance absorbée de 2,2 kW est équipée d'un système de filtration de la classe de poussière M, d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre et d'une cuve de 170 litres. Celle-ci se vide de manière simple et ergonomique grâce au châssis amovible, sans avoir à retirer la tête motrice. En outre, un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'unité de dépoussiérage garantit un vidage à faible dégagement de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées. Si l'appareil est utilisé avec un diamètre de 120, il est certifié pour la poussière de bois selon le certificat DGUV H3. Cela garantit un taux de poussière résiduelle maximal de 0,1 mg/m³ dans l'air rejeté et assure par conséquent une bonne protection de la santé.