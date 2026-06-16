Système d'extraction de poussière ID 130/22 Z22
Dépoussiéreur ID 130/22 Z22 adapté à une utilisation en zone 22. Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Mobile, alimenté par courant triphasé, robuste.
Conçue pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m³) ainsi que pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles en zone 22, l'unité de dépoussiérage mobile ID 130/22 Z22 s'illustre lors des applications industrielles exigeantes. Son compresseur radial puissant et économe en énergie (IE3) à haut débit volumique permet également une utilisation continue en trois-huit. L'unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé d'une puissance absorbée de 2,2 kW est équipée d'un système de filtration de la classe de poussière M, d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre et d'une cuve de 170 litres. Celle-ci se vide de manière simple et ergonomique grâce au châssis amovible, sans avoir à retirer la tête motrice. En outre, un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'unité de dépoussiérage garantit un vidage à faible dégagement de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées. Si l'appareil est utilisé avec un diamètre de 120, il est certifié pour la poussière de bois selon le certificat DGUV H3. Cela garantit un taux de poussière résiduelle maximal de 0,1 mg/m³ dans l'air rejeté et assure par conséquent une bonne protection de la santé.
Caractéristiques et avantages
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand et d'un filtre à cartouche supplémentaire
- Durée de vie plus longue, frais de maintenance réduits et coûts moindres.
- Décolmatage très efficace du filtre grâce à des grilles de renforcement dans les poches du filtre.
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée
- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.
Certificat DGUV H3 pour la poussière de bois
- Le certificat H3 s'applique en cas d'utilisation de l'appareil en DN 120.
- Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Dépression (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Volume de la cuve (l)
|170
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|9
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 140
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|72
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Poids sans accessoires (kg)
|164
|Poids emballage inclus (kg)
|168
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Équipement
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)