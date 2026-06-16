Système d'extraction de poussière ID 90/30 Afc Z22

L'unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22 silencieuse (64 dB[A]) est adaptée à l'aspiration sécurisée des très grandes quantités de poussière ainsi qu'à l'utilisation en zone ATEX 22. Avec décolmatage électrique du filtre.

L'utilisation de notre unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22 est également possible en zone explosible sans aucun problème. À la différence de sa petite sœur RE 9/30, cette version dispose en plus d'un contrôleur de sens de rotation, d'un signal d'avertissement visuel et d'une commande correspondante ce qui garantit son homologation pour la zone ATEX 22. L'unité extrêmement économe et silencieuse (64 dB[A]) peut être exploitée en trois-huit et se montre convaincante lors de l'aspiration continue des poussières en suspension et sédimentables sur les machines ou lignes de production. Un ventilateur radial haute efficacité (IE3) garantit un débit d'air élevé constant de 900 m³/h. En association avec la surface de 3,2 m² du filtre principal de la classe de poussière M, cela permet des durées de fonctionnement prolongées à des quantités de poussière importantes. Le nettoyage du filtre s'effectue automatiquement via un décolmatage électrique du filtre.

Caractéristiques et avantages
Système d'extraction de poussière ID 90/30 Afc Z22: Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtre
Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtre
Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles Nettoyage efficace et confortable des filtres pour une puissance d'aspiration toujours élevée.
Système d'extraction de poussière ID 90/30 Afc Z22: Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Système d'extraction de poussière ID 90/30 Afc Z22: Système de vidage dégageant peu de poussière à sac PE
Système de vidage dégageant peu de poussière à sac PE
Vidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Décolmatage confortable du filtre grâce au moteur vibrant électrique
  • Décolmatage efficace et confortable du filtre pour une puissance d'aspiration constante.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 250 / 900
Dépression (mbar/kPa) 48 / 4,8
Volume de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Métal
Puissance nominale à l'entrée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 3,2
Diamètre nominal de raccordement DN 120
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 64
Classe de poussière filtre principal M
Poids sans accessoires (kg) 314
Poids emballage inclus (kg) 301,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 1497 x 800 x 1690

Équipement

  • Filtres: Filtre à poches
  • Accessoires fournis: Non
Système d'extraction de poussière ID 90/30 Afc Z22
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