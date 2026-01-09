Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld, de sterke kraanaansluiting met 3/4" draad en met een 1/2" reduceerstuk. Met het reduceerstuk kunnen draden met verschillende afmetingen met elkaar verbonden worden. De universele slangherstelaansluiting is geschikt voor alle standaard tuinslangen en is ergonomisch ontworpen voor een eenvoudige hantering. De ideale oplossing voor de aansluiting of het herstel van 2 slangen. De kraanaansluiting met 3/4" draad en 1/2" reduceerstuk is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.