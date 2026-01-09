Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk
Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.
Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld, de sterke kraanaansluiting met 3/4" draad en met een 1/2" reduceerstuk. Met het reduceerstuk kunnen draden met verschillende afmetingen met elkaar verbonden worden. De universele slangherstelaansluiting is geschikt voor alle standaard tuinslangen en is ergonomisch ontworpen voor een eenvoudige hantering. De ideale oplossing voor de aansluiting of het herstel van 2 slangen. De kraanaansluiting met 3/4" draad en 1/2" reduceerstuk is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.
Kenmerken en voordelen
Zeer robuust
- Gegarandeerde stevigheid
Reductiestuk
- Voor een aansluiting op twee verschillende draadgroottes
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1/2
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|48 x 33 x 33
Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
