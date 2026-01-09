Hoogkwalitatieve, robuuste 2-weg messing koppeling voor het aan elkaar koppelen van 2 slangen en slangverlengingen. De nieuwe reeks van hoogkwalitatieve messing koppelingen van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Deze aansluiting is uiterst duurzaam en geschikt voor zware toepassingen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!