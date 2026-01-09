Messing 2-weg koppeling

Hoge kwaliteit twee-weg messing koppeling voor het aan elkaar koppelen van twee slangen.

Hoogkwalitatieve, robuuste 2-weg messing koppeling voor het aan elkaar koppelen van 2 slangen en slangverlengingen. De nieuwe reeks van hoogkwalitatieve messing koppelingen van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Deze aansluiting is uiterst duurzaam en geschikt voor zware toepassingen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!

Kenmerken en voordelen
2-weg koppeling
  • Snelle aansluiting van twee slangen.
Gemaakt uit messing
  • Hoogkwalitatief, duurzaam aansluitstuk
Klittenbandsysteem
  • Geschikt voor alle gekende merken
Specificaties

Technische gegevens

Kleur koper
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 20 x 20 x 48
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor het besproeien van grote tuinen
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
  • Tuingereedschap en -uitrusting