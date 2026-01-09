Messing 3-weg koppeling
Hoge kwaliteit drie-weg messing koppeling voor het aan elkaar koppelen van drie slangen.
Hoogkwalitatieve, robuuste 3-weg messing koppeling voor het aan elkaar koppelen van 3 slangen. De nieuwe reeks van hoogkwalitatieve messing koppelingen van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Deze aansluiting is uiterst duurzaam en geschikt voor zware toepassingen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!
Kenmerken en voordelen
3-weg koppeling
- Snelle aansluiting van drie slangstukken, waardoor twee onafhankelijke lijnen mogelijk worden
Gemaakt uit messing
- Hoogkwalitatief, duurzaam aansluitstuk
Klittenbandsysteem
- Geschikt voor alle gekende merken
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|15 x 55 x 60
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting