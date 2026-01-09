Messing 3-weg koppeling

Hoge kwaliteit drie-weg messing koppeling voor het aan elkaar koppelen van drie slangen.

Hoogkwalitatieve, robuuste 3-weg messing koppeling voor het aan elkaar koppelen van 3 slangen. De nieuwe reeks van hoogkwalitatieve messing koppelingen van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Deze aansluiting is uiterst duurzaam en geschikt voor zware toepassingen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!

Kenmerken en voordelen
3-weg koppeling
  • Snelle aansluiting van drie slangstukken, waardoor twee onafhankelijke lijnen mogelijk worden
Gemaakt uit messing
  • Hoogkwalitatief, duurzaam aansluitstuk
Klittenbandsysteem
  • Geschikt voor alle gekende merken
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 15 x 55 x 60
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor het besproeien van grote tuinen
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
  • Tuingereedschap en -uitrusting