Premium slangstuk Uni Aquastop
Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met aquastop en robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.
Aankoppelen, loskoppelen en herstellen wordt véél eenvoudiger – met de hoogkwalitatieve Kärcher Premium universele slangkoppelingen met Aqua Stop. Vervaardigd uit roestvrij aluminium en met een zachte plastiek grip voor een uiterst comfortabele bediening. Dit flexibele koppelingsysteem maakt de bewatering van kleine en grote tuinen en oppervlakken veel eenvoudiger. Handige kraan- en slangaansluitingen zijn essentieel voor een goed bewateringssysteem. De universele Premium slangkoppelingen met Aqua Stop zijn compatibel met de 3 meest voorkomende slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.
Kenmerken en voordelen
Zachte kunststof grip
- Voor een eenvoudig gebruik
Slanggreep gemaakt van corrosie-vrij aluminium
- Gegarandeerde stevigheid
Aqua Stop
- Afkoppeling zonder nat te worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|70 x 33 x 40
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
