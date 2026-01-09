Aankoppelen, loskoppelen en herstellen wordt véél eenvoudiger – met de hoogkwalitatieve Kärcher Premium universele slangkoppelingen met Aqua Stop. Vervaardigd uit roestvrij aluminium en met een zachte plastiek grip voor een uiterst comfortabele bediening. Dit flexibele koppelingsysteem maakt de bewatering van kleine en grote tuinen en oppervlakken veel eenvoudiger. Handige kraan- en slangaansluitingen zijn essentieel voor een goed bewateringssysteem. De universele Premium slangkoppelingen met Aqua Stop zijn compatibel met de 3 meest voorkomende slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.