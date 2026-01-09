Hoogkwalitatief, robuust messing slangkoppeling voor de reparatie van beschadigde stukken slang of voor het aaneenkoppelen van slangen met interne diameter 1/2" en 5/8". De nieuwe reeks van hoogkwalitatieve messing koppelingen van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Dit hoogkwalitatieve, robuuste aansluitstuk is uiterst duurzaam en geschikt voor zware toepassingen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!