De hoogwaardige PrimoFlex® Premium slang, met een diameter van 1/2" en een lengte van 20 m, is perfect voor het besproeien van oppervlakken en tuinen van eender welke grootte. De onverdraaibare, vijflaagse tuinslang is uitgerust met een gepatenteerde technologie met dubbele wapening. De unieke versterkte mazen zorgen ervoor dat deze slang bestand is tegen een extreem hoge druk – de barstdruk is 50 bar. Deze kwaliteitsslang bevat geen ftalaten (< 0.1%), geen cadmium, barium of lood – wat betekent dat hij geen enkel product bevat dat schadelijk is voor onze gezondheid. De weerbestendige anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal en de lichtdichte tussenlaag voorkomt algvorming in de slang. De slang heeft ook een indrukwekkende temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C. Wij bieden een garantie van 18 jaar op deze tuinslangen. De hoogwaardige Kärcher PrimoFlex® Premium slangen onderscheiden zich door hun maximale robuustheid, hun flexibiliteit en hun knikbestendigheid, aangezien ze ontworpen zijn met het oog op zowel vorm als functie. Onze meerlaagse PrimoFlex® Premium slangen bevatten gele Kevlar® vezels van DuPont™. Het gebruik van deze materialen is een onmiskenbaar waarmerk van onze slangen, waardoor hun stevigheid wordt benadrukt en onze kwaliteitsbelofte wordt bevestigd.