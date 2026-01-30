PrimoFlex® premium slang 1/2" – 20 m
20 m PrimoFlex® Premium kwaliteits tuinslang (1/2"). Met gepatenteerde technologie van dubbele wapening. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 50 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.
De hoogwaardige PrimoFlex® Premium slang, met een diameter van 1/2" en een lengte van 20 m, is perfect voor het besproeien van oppervlakken en tuinen van eender welke grootte. De onverdraaibare, vijflaagse tuinslang is uitgerust met een gepatenteerde technologie met dubbele wapening. De unieke versterkte mazen zorgen ervoor dat deze slang bestand is tegen een extreem hoge druk – de barstdruk is 50 bar. Deze kwaliteitsslang bevat geen ftalaten (< 0.1%), geen cadmium, barium of lood – wat betekent dat hij geen enkel product bevat dat schadelijk is voor onze gezondheid. De weerbestendige anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal en de lichtdichte tussenlaag voorkomt algvorming in de slang. De slang heeft ook een indrukwekkende temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C. Wij bieden een garantie van 18 jaar op deze tuinslangen. De hoogwaardige Kärcher PrimoFlex® Premium slangen onderscheiden zich door hun maximale robuustheid, hun flexibiliteit en hun knikbestendigheid, aangezien ze ontworpen zijn met het oog op zowel vorm als functie. Onze meerlaagse PrimoFlex® Premium slangen bevatten gele Kevlar® vezels van DuPont™. Het gebruik van deze materialen is een onmiskenbaar waarmerk van onze slangen, waardoor hun stevigheid wordt benadrukt en onze kwaliteitsbelofte wordt bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Garantie van 18 jaar
- Gegarandeerde duurzaamheid
5 lagen
- Knikbestendig
Drukbestendigheid 50 bar
- Gegarandeerde stevigheid
Uitermate flexibel, knik- en draaibestendig
- Voor een eenvoudig gebruik
Grote temperatuurweerstand van -20 tot 65°C
- Gegarandeerde stevigheid
Bevat geen cadmium, barium of lood
- Houdt geen gezondheidsrisico in of schade aan het milieu
Halffabrikaat dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
- Duurzaam
Ftalaat-vrije (< 0,1%) kwalitatieve tuinslang
- Houdt geen gezondheidsrisico in of schade aan het milieu
Innovatief brei- en kruisweefsel met gele Kevlar® vezels van DuPont™ .
- Grote weerstand en goede kwaliteit
Buitenlaag weerbestendig en anti-UV
- Sterk en duurzaam.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″
|Slanglengte (m)
|20
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|3,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|285 x 285 x 125
DuPont™ en Kevlar® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting